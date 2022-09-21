Мисс Тайвань получила награды на Miss Asia Global, несмотря на препятствия со стороны Китая

Мисс Тайвань Мэгги Као опубликовала в Instagram свои фото с наградами, полученными на конкурсе Miss Asia Global в Малайзии.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе организаторы запретили девушке выходить на сцену, поскольку она представляет Тайвань, который считается частью Китая.

Тогда были опубликованы фото, на которых Мэгги Као плачет из-за этого запрета.

МИД Тайваня осудило организаторов Всемирного конгресса по инновациям и технологиям 2022 года WCIT, за то, что они помешали Као выйти на сцену вместе с другими участницам конкурса на прошлой неделе.

Организаторы мероприятия принесли извинения королеве красоты Тайваня.

Они заявили, что не могут позволить ей выйти на сцену в связи с тем, что они назвали изменениям в последнюю минуту.

Тем не менее, Мэгги Као стала обладательницей титулов «Мисс усердие», «Мисс онлайн-персона» и «Мисс талант».

Она также вошла в ТОП-20 лучших участников по итогам данного конкурса.