Садоводы дали советы по хранению луковиц тюльпанов, которые планируется высадить весной

Очень важно, чтобы посадочный материал не засох и не сгнил. Для длительного хранения больше всего подходит холодильник.

К долгому хранению луковицы нужно готовить сразу же после окончания цветения. Чтобы луковица сформировалась правильно, необходимо вовремя удалить у растения семенную коробочку.

Выкапывать луковицы нужно после того, как два верхних листа пожелтеют – обычно это бывает в конце июля, у поздних сортов позже. 2-3 дня просушить в тени.

Затем луковицы очистить от стеблей и корней, перебрать и выбросить больные, а здоровые - обработать в слабом растворе марганцовки около 30 минут. Сушить 3-5 дней.

Хранить луковицы в картонных или деревянных ящиках, куда насыпают не больше, чем в 2 слоя. Хранить при температуре 23-25 градусов - до осени.

Для длительного хранения необходимо каждую из луковиц обернуть в несколько слоев бумаги, оставив при этом отверстия для вентиляции, а затем убрать в холодильник.