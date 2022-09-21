Белый дом заявил, что всерьез воспринимает слова Путина об ядерном оружии
Соединенные Штаты Америки всерьез воспринимают слова президента России Путина об ядерном оружии.
В среду днем координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу АВС заявил, что в США серьезно восприняли слова президента России Владимира Путина об ядерном оружии, но пока в белом доме не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.
Сегодня в своем обращении к нации президент РФ заявил, что при угрозе территориальной целостности РФ российские власти будут использовать все имеющиеся в распоряжении средства. Кирби же предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями.
Опубликовано: Елена Калиновская
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