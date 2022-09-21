Вольфович: ВС Беларуси дадут отпор в случае провокаций на границе с соседями

21 сентября глава белорусского Совбеза Александр Вольфович предостерёг недоброжелателей Беларуси от возможных провокаций на границе страны.

В среду вечером секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что в случае осуществления вооружённых провокаций на границе с соседями или перехода военных потенциального противника через белорусскую границу войска РБ незамедлительно дадут отпор.

При этом Вольфович отметил, что для такого отпора Беларуси не придётся проводить мобилизацию военных в стране, поскольку для защиты интересов государства достаточно мирного состава регулярной армии.