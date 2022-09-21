В Германии провели обыски в 24 объектах, связанных с российским олигархом Алишером Усмановым

Немецкие полицейские провели обыски в 24 домах, связанных с Алишером Усмановым. Это российский олигарх, которого считают сторонником Владимира Путина.

В Европе Усманова подозревают в отмывании денег и нарушениях санкций. В связи с этим были проведены обыски в его домах в Гамбурге, Баварии, Шлезвиг-Гольштейне и Баден-Вюртемберге.

Представитель прокуратуры Франкфурта заявил, что расследование ведется в отношении подозреваемого в проведении транзакций в в 2017-2022 года с использованием сложной сети офшорных компаний, чтобы скрыть происхождение платежей на миллионы евро.

Правоохранители подозревают, что эти средства были получены в результате уклонения от налогов.

В Мюнхенской прокуратуре говорят, что расследуют выплаты компаниям, которые специализируются на охране собственности, с нарушением санкций.

Речь идет о том, что охранной компании было поручено следить за недвижимостью, расположенной на территории Верхней Баварии.

Эта недвижимость финансово связана с Алишером Усмановым, на которого распространяются санкции Евросоюза. В связи с этим плата охранной фирме считается нарушение запрета на использование замороженных средств.

По данным Forbes, 69-летний Алишер Усманов работает в различных сферах бизнеса и владеет состоянием в 14,6 млрд долларов.