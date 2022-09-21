Си Цзиньпин приказал армии Китая готовиться к войне

Глава Китая заявил, что армия страны должны быть готова к Боевым действиям.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с заявлением.

В нем он отметил, что Вооруженные силы государства должны начать готовиться к ведению боевых действий.

При этом не было сказано, идет ли речь о вторжении на остров Тайвань. При всем этом обострение ситуации между Тайванем и Пекином началось давно и в последние месяцы приобрело новый характер.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее выразил готовность оказать Тайваню военную поддержку.