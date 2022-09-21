«Народный фронт» организует митинг в поддержку президента РФ Путина
«Общероссийский народный фронт» организует митинг в поддержку решения президента о проведении референдумов в ДНР, ЛНР и других освобожденных территориях.
В среду днем РИА Новости впресс-службе ОНФ сообщили, что Общероссийский Народный Фронт 23 сентября организует в Москве митинг в поддержку решения президента Российской Федерации Путина принять волю Донбасса и освобождённых территорий, желающих провести референдумы о присоединении к России.
Сообщается, что патриотический митинг пройдет на Манежной площади в нем примут участие представители общественных объединений, политических партий, гражданские активисты, жители Москвы и регионов России. На митинге также планируются выступления известных артистов и музыкантов -добавили в пресс-службе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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