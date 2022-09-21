Хирург Баниж перечислил пластические операции Фрейндлих

Пластический хирург Баниж рассказал о том, какие пластические операции сделала народная артистка России Алиса Фрейндлих.

Пластический хирург Олег Баниж утверждает, что известная в СССР и РФ актриса Алиса Фрейндлих не раз прибегала к пластике.

Врач убеждён, что артистка прибегла к круговой подтяжке и блефаропластике.

Своими соображения по поводу эксперт поделился с порталом "PopCornNews": "Действительно, она прекрасно выглядит. Операция удалась, нет никаких переборов, она абсолютно узнаваемая. Все хорошо и элегантно".

Напомним, что в 2021 году именитая артистка серьезно заболела коронавирусной инфекцией. Ходила информация, что знаменитость не сможет выкарабкаться, но, к счастью, она отошла от опасного заболевания, восстановилась и не забывает заботиться о своей красоте.