Хирург Баниж перечислил пластические операции Фрейндлих
Пластический хирург Баниж рассказал о том, какие пластические операции сделала народная артистка России Алиса Фрейндлих.
Пластический хирург Олег Баниж утверждает, что известная в СССР и РФ актриса Алиса Фрейндлих не раз прибегала к пластике.
Врач убеждён, что артистка прибегла к круговой подтяжке и блефаропластике.
Своими соображения по поводу эксперт поделился с порталом "PopCornNews": "Действительно, она прекрасно выглядит. Операция удалась, нет никаких переборов, она абсолютно узнаваемая. Все хорошо и элегантно".
Напомним, что в 2021 году именитая артистка серьезно заболела коронавирусной инфекцией. Ходила информация, что знаменитость не сможет выкарабкаться, но, к счастью, она отошла от опасного заболевания, восстановилась и не забывает заботиться о своей красоте.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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