Последний день Советского Союза

Утром 25 декабря в администрации президента все проходило рутинно, звонили телефоны, Горбачев утверждал решения и подписывал различные бумаги.

Но все это было лишь формальной деятельностью, еще 23 декабря при личной встрече с Ельциным, Михаил Сергеевич согласовал с главой РСФСР условия собственного отречения.

После 12 дня Горбачев приступил к работе над текстом своего последнего обращения к народу, но тут раздался истеричный звонок от Раисы Максимовны. Оказывается, квартиру президента, что находилась по улице Косыгина, СССР навестили посланцы от Ельцина, которые потребовали освободить это жилье, а заодно и подмосковную госдачу.

Горбачев экстренно принялся звонить Ельцину, удалось согласовать перенос выселения на 3 дня. В это время проходило заседание ВС РСФСР, при поименном голосовании депутаты приняли смену названия на Российская Федерация. Перед депутатами предстал Ельцин, сообщивший, что спустя несколько часов Горбачев добровольно уйдет с поста президента СССР.

В 18-50 перед теле- и фотокамерами Горбачев подписал документ о собственной отставке. А в 19-38 над Кремлем вместо советского флага был поднят триколор.