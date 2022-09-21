Столтенберг: Россия не сможет победить НАТО в ядерной войне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Россия не сможет выйти победителем в ядерном конфликте.

Вечером 21 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что по его мнению Россия не способна стать победителем в ядерной войне с НАТО. Столтенберг уверяет, что российские войска якобы плохо подготовлены, а их командование допускает серьёзные просчёты стратегического уровня.

Примечательно, что до заявления Йенса Столтенберга Владимир Путин призвал поверить в способность России применить ядерное оружие для защиты своих границ.