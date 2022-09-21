Politico: речь Байдена на ГА ООН переписывают в последнюю минуту после слов Путина

Издание Politico утверждает, что команда Джо Байдена переписывает текст речи президента США на Генеральной ассамблее в ООН после заявления Путина о мобилизации в России.

21 сентября американская газета Politico сообщила, что команда Джозефа Байдена в экстренном порядке переписывает его речь, которую американский президент должен был произнести на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Известно, что поводом для изменения текста речи Байдена послужило сегодняшнее заявление Путина.

Утром среды Владимир Путин обратился к гражданам России, сообщив, что в стране начинается частичная мобилизация населения для отправки в Украину с целью участия в спецоперации.