В сети появились фото единственной родной дочери Абдулова
Единственная дочь покойного Александра Абдулова Женя очень похожа на своего знаменитого отца. Фотографии девочки большая редкость в общем доступе, так как мать девочки пытается оградить ребёнка от публичности.
Единственная дочка известного актера Александра Абдулова, скончавшегося от рака, Женя очень похожа на своего знаменитого родителя.
Мечта девочки - стать актрисой или режиссером. Фотографии наследницы именитого артиста - большая редкость. Мама Евгении пытается уберечь дочь от публичности. Однако недавно снимок 15-летней девушки появился в Сети.
Фанаты широко известного в СССР и РФ актёра отмечают, что взгляд дочки наследницы Абдулова очень похож на отцовский. Об этом пишет "Teleprogramma.pro": "Тот самый Сашин взгляд!" "Ангелочек". "Очень похожа на Сашу".
Напомним, что Александр Абдулов ушёл из жизни 3 января 2008 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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