Прошел гала-концерт закрытия фестиваля "Молодежь- за Союзное государство"
В Смоленске прошел гала-концерт закрытия фестиваля "Молодежь- за Союзное государство". Концерт был необычайно насыщенным, в него вошли номера всех участников фестиваля.
В Смоленске прошел гала-концерт закрытия фестиваля "Молодежь- за Союзное государство". Концерт был необычайно насыщенным, в него вошли номера всех участников фестиваля нынешнего года, также выступили обладатели первой, второй и третьей премий конкурса молодежной песни. «Молодежь – за Союзное государство» — это масштабный творческий и образовательный форум, направленный на создание единого культурного пространства Союзного государства, укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси, пропаганду лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между молодежными объединениями двух стран, а также на выявление и поддержку талантливой молодежи.
Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители молодежных организаций из различных регионов России и Беларуси. Традиционно гостями фестиваля становятся депутаты Парламентского Собрания, политические и общественные деятели.
Опубликовано: Герман Напольский
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