В Австралии на берег выбросило 230 китов
Трагический инцидент произошел на пляже на западном побережье в австралийской Тасмании. Более 230 китов были выброшены на берег. Идет спасательная операция.
Тасмания — остров, расположенный у юго-восточного побережья австралийского континента. Именно здесь на берегу было найдено около 230 китов. По данным местного Департамента природных ресурсов и окружающей среды, в живых осталась только половина животных.
Киты оказались на мели всего через два дня после обнаружения 14 кашалотов в Бассовом проливе между Мельбурном и северным побережьем Тасмании. Трупы животных были обнаружены местными жителями в понедельник, 19 сентября. В то время серферов и пловцов предупредили, чтобы они избегали близости от места происшествия на случай, если тела китов заманят акул в близлежащие воды.
Уже в среду появились сообщения об очередном инциденте на острове. Животные, выброшенные на берег в среду, скорее всего, являются гриндами. Департамент природных ресурсов и окружающей среды Тасмании заявил, что по крайней мере половина из них все еще живы.
Дэвид Мидсон, генеральный директор Совета Западного побережья, призвал людей держаться подальше от места происшествия и напомнил о действующих законах.
По этому поводу высказался ученый из Университета Гриффита Олаф Мейнеке. Он сказал, что более высокие температуры могут изменить океанские течения и вытеснить традиционные источники пищи для китов.
"Они будут плавать по разным местам и искать разные источники пищи. Когда они это делают, они находятся не в лучшем физическом состоянии, так как могут умереть от голода", - объяснил он.
Аналогичное событие, хотя и большее по объемам, имело место два года назад. Тогда на берег выбросило около 470 длинноперых китов. Спасательная операция длилась неделю. В итоге удалось спасти только 111 животных, остальные погибли.
Опубликовано: Николай Скира
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