Дачные эксперты подсказали, как обработать на зиму участок, где росла картошка

Чтобы очистить почву, повысить ее плодородие и снизить риск заболеваний, нужно посадить сидераты.

Картофель - довольно прожорливая культура. Во время роста она сильно истощает почву, забирает из неё много полезных питательных элементов.

После уборки картофеля на участке остаются сорняки, и их нужно заделать в почву - это обогатит землю органикой после разложения сорной травы.

В земле после уборки клубней нередко остаются вредители и возбудители болезней. Чтобы очистить почву, повысить ее плодородие и снизить риск заболеваний, нужно посадить сидераты, которые решат все эти проблемы.

В качестве сидерата хорошо использовать овес - особенно, если картошка много лет росла на одном и том же месте. Либо рожь - она имеет мощную корневую систему и отлично разрыхляет землю. Также полезно высадить после картошки горчицу.

Но при этом нельзя допускать полного созревания сидератов - в таком случае они могут превратиться в сорняки. Нужно их вовремя срезать и заделывать в землю.

В качестве сидератов также полезно использовать смеси. Скажем, после картофеля отлично оздоравливает грунт сидерат из смеси овса, гороха и фацелии.