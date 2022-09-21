Эксперты рассказали, чем перед осенней посадкой обработать чеснок, чтобы он был крупным и здоровым
Чеснок – культура неприхотливая, но без нужной обработки качество посевного материала будет ниже.
Чтобы урожай был качественным, нужно хорошо подготовить грядку. Участок перекопать, убрать сорняки. Если необходимо - подкормить золой или компостом.
Навоз в качестве удобрения использовать не стоит - тогда все силы растения уйдут на формирование ботвы.
Также надо провести дезинфекцию земли. Для этого можно использовать готовое средство, или обработать почву раствором нашатырного спирта и соды. Либо - применить медный купорос (40 гр. на 10 л воды).
При подзимней посадке желательно продезинфицировать и сам чеснок. Для этого можно опустить зубчики на ночь в слабый раствор марганцовки. Либо - на пару минут в раствор соли ( 6 ст.л на 10 л воды). После этого - окунуть на минуту еще и в раствор медного купороса (1 ч.л. на 10 л воды).
После посадки грядку замульчировать соломой, сеном или торфом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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