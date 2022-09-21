Окурки могут приносить пользу: в Таллине из них будут делать биоразлагаемые нити для 3D-печати

Из окурков собираются создавать экологичные нити, которы нужны для работы 3D-принтеров. Проект поможет убить двух зайцев: очистить пляжи и уменьшить вред, наносимый природе печатными устройствами.

На пляжах Таллина установлены 20 пепельниц, предназначенных для окурков. Такого мусора на морском берегу больше всего.

Пепельницы останутся на пляжах весь сентябрь. Дополнительные экземпляры появятся в других общественных местах Таллина.

Окурки, которые будут собраны, пройдут процесс очистки и переработки, и затем превратятся в биоразлагаемые термопластичные нити.

Это уменьшит вред, возникающий при использовании 3D-печати для окружающей среды.

Любители табачных изделий всего мира каждый год оставляют после себя свыше 766000 тонн токсичных отходов.

Сигаретные фильтры сделаны преимущественно из микропластика (волокна из ацетата целлюлозы).

Нагреваясь от лучей солнца, подвергаясь воздействию влаги, разбросанные повсюду окурки выделяют тяжелые металлы, засоряя окружающую среду.