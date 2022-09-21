Байден: США не хотят конфликта с Китаем

Президент США утверждает, что Америка не хочет конфликта с Китаем и не заставляет страны выбирать союзников.

Сегодня днем РИА Новости сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США не желает "холодной войны", не стремятся к конфликту с Китаем и не заставляют страны выбирать союзников. По словам американского президента США будут решительно продвигать свое видение свободного мира, а также предлагать странам возможность сотрудничества и партнерства.

Примечательно, что сегодня в Пекине на семинаре по национальной обороне и военной реформе председатель Китайской Народной Демократической Республики Си Цзиньпин заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна готовиться к сценарию участия в реальных боевых действиях.