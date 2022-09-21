Актер Сергей Селин заявил, что ни за что не уедет из России

61-летний звезда «Улицы разбитых фонарей» ранее хотел эмигрировать в Испанию, но потом передумал.

Сергей Селин счастлив во втором браке. Его жена Анна родила двоих детей: дочь Марию и сына Макара. Актер проявил себя, как заботливый отец, он старается дать детям все самое лучшее.

В том числе и с этой целью артист пытался уехать в Испанию, а накануне намеревался устроить детей в испанскую школу. Но знакомство с процессом образования в школах этой страны оставило у него не лучшее впечатление, сообщает Космополитен.

«Испанцы хвастаются интерактивными досками в классах. Но у нас эти доски стоят в детских садах. Таблицу умножения там учат с третьего класса, а российские дети - с первого класса. Потому не очень понимаю тех, кто стремится обучать где-то там, где якобы лучше. Но чем лучше?» — задался вопросом Селин.

Кроме того, образование за границей обходится дорого: месяц обучения в испанской школе стоил бы ему в 1000 евро.

«Мои дети живут со мной. В этом учебном году они пошли в 6-й и 4-й классы. Макар и Мария занимаются в хорошей питерской школе. Там есть спецклассы, где все дорого-богато. Однако обучение стоит не тысячу евро в месяц, как за границей», — отметил звезла сериала «Литейный».

Он также считает, что российские вузы более современны, чем зарубежные.

При этом артист не прочь отдохнуть за границей. В частности, Сергей проводит время с родными в Болгарии, где им есть где остановиться. Но после того, как лето прошло, все вернулись домой - потому, что детям нужно было в школу.