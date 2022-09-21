Байден: США согласны с мыслью, что ядерную войну невозможно выиграть

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости развязывания ядерной войны ни при каких обстоятельствах.

21 сентября президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке рассказал об отношении США к перспективе потенциального военного конфликта между государствами с применением ядерного оружия.

Байден с уверенностью заявил о том, что в ядерной войне нет ни выигравших, ни проигравших, ввиду чего необходимо делать всё возможное дабы предотвратить использование атомных бомб массового поражения.