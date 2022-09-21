Байден: Путин нарушил устав ООН, пообещав применить ядерное оружие

Джо Байден утверждает, что Владимир Путин нарушает устав Организации объединённых наций своим обещанием о применении ядерного оружия в случае покушения на суверенитет РФ.

Вечером 21 сентября президент Соединённых Штатов Джо Байден выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что Владимир Путин подталкивает Россию к нарушению устава Организации объединённых наций. По словам Байдена, само обещание Путина без колебаний применить ядерное оружие в случае необходимости уже нарушает устав ООН.

Напомним, что сегодня днём Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию в России, отметив, что Москва применит ядерное оружие в случае, если кто-то покусится на независимость российских территорий.