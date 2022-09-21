19Fortyfive: Байдена могут отстранить от власти после слов о войне США с Китаем

Колумнист газеты 19Fortyfive Гордон Чан утверждает, что Джо Байден может лишиться президентского кресла после своего недавнего заявления о возможности войны между Китаем и США.

21 сентября обозреватель информагентства 19Fortyfive Гордон Чан публично сообщил, что Джо Байден может быть подвергнут процедуре импичмента и лишиться должности президента Соединённых Штатов после его недавнего заявления о возможной войне между Китаем и США.

Накануне в одном из интервью Байден пообещал, что в случае нападения вооружённых сил Китая на тайваньский остров американская армия обязуется встать на защиту независимости Тайваня, вступив в боевое столкновение с Китаем.