Advance: взрывной рост цен на хлеб создал «линию голода» в Европе

Хорватский журналист Кристиан Юришич заявил, что резкий скачок цен на хлеб угрожает голодом беднейшим европейским странам.

21 сентября обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич заявил, что из-за непрекращающегося роста инфляции, спровоцировавшего скачок цен на хлеб, в Европе сформировалась «линия голода».

Юришич пояснил, что подобная экономическая ситуация может привести к голоду в наименее обеспеченных европейских странах: в Венгрии, где цена на хлеб выросла на 66% и Литве, где средняя стоимость важнейшей части рациона увеличилась на 33%.