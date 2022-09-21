Объявленная в РФ мобилизация затруднит военнообязанным россиянам выезд из страны

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает ограничения на перемещения граждан при объявлении мобилизации.

Ст. 21 принятого закона разъясняет: "гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов".

Россияне, купившие турпутевки, пока в недоумении: понадобится ли им добывать разрешение для поездки в отпуск.

Таможенная служба аэропорта "Пулково" сообщила, что запрет на пересечение границ мужчинам призывного возраста пока введен не был.

Указ о частичной мобилизации был подписан сегодня, и в этот же день начали проводиться мобилизационные мероприятия.

Под призыв попадают лица мужского пола, числящиеся в запасе. Всего будет призвано 300 тыс. резервистов, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.