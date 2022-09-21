Объявленная в РФ мобилизация затруднит военнообязанным россиянам выезд из страны
Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает ограничения на перемещения граждан при объявлении мобилизации.
Ст. 21 принятого закона разъясняет: "гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов".
Россияне, купившие турпутевки, пока в недоумении: понадобится ли им добывать разрешение для поездки в отпуск.
Таможенная служба аэропорта "Пулково" сообщила, что запрет на пересечение границ мужчинам призывного возраста пока введен не был.
Указ о частичной мобилизации был подписан сегодня, и в этот же день начали проводиться мобилизационные мероприятия.
Под призыв попадают лица мужского пола, числящиеся в запасе. Всего будет призвано 300 тыс. резервистов, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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