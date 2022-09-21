Путин: Россия больше не допустит ошибок, угрожающих её существованию

Владимир Путин утверждает, что Россия больше никогда не допустит ошибок, которые приводят к ослаблению независимости российского государства.

21 сентября Владимир Путин сообщил, что за 1160 лет существования российского государства руководство страны неоднократно допускало ошибки, которые угрожали не только независимости России, но и самому её существованию. По словам Путина, правительство РФ больше никогда не повторит таких промахов.

Также Владимир Путин заверил, что Россия более не намерена поддаваться на запугивание и шантаж со стороны недружественных государств, преимущественно сконцентрированных на Западе.