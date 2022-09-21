Каллас: Эстония не намерена открывать границы для уклоняющихся от мобилизации россиян
Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что уклоняющиеся от мобилизации россияне не получат убежище в Эстонии.
21 сентября премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас в официальном пресс-релизе заявила о том, что правительство Эстонии не намерено открывать свои границы для тех, кто «бежит из своей страны» после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации.
Каллас утверждает, что «все граждане несут ответственность за действия своего государства», поэтому Эстония не будет предоставлять убежища для граждан России, которые пытаются уклониться от мобилизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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