После полета в космос Валентине Терешковой был включен режим максимального благоприятствования в жизни.

Ее назначили космонавтом-инструктором и уволили из космического отряда только как достигшую предельного возраста. Еще в 1966 году Терешкову избрали в Верховный Совет СССР, в котором она успешно числилась до 1989 года.

Терешкова добилась немалого и в научном плане, на ее счету свыше полусотни ученых публикаций. И степень кандидата наук.

Еще на счету Те6решковой высокие и высшие награды различных государств, Она Герой Советского Союза и Герой Соцтруда. А наиболее знаковую награду Терешковой вручили в 2016 году за участие в боевых действиях в Сирии.

В 2011 году генерал-майор в отставке была избрана в Госдуме и прославилась в Российской Федерации предложением повысить пенсионный возраст. Ну и инициатива обнулить пре5зидентские сроки в 2020 году также всколыхнула простых людей.