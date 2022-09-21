Правительство РФ может оплачивать ипотеку и кредиты мобилизованных
21 сентября заместитель представителя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о новом законопроекте, который рассмотрят в Думе до конца недели.
В среду вечером официальный представитель Государственной думы России по вопросам ЖКХ и строительства Владимир Кошелев сообщил, что до конца текущей недели в Госдуму поступит законопроект, согласно которому государству предлагается на ежемесячной основе оплачивать ипотеку и кредиты мобилизованных. Отмечается, что речь идёт о кредитах, взятых на покупку автомобилей.
При этом Кошелев выразил уверенность, что данный законопроект будет оперативно принят и утверждён, что сможет стимулировать мобилизованных к участию в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: