В Москве начались задержания участников несанкционированной акции

Полиция начала задержания на несанкционированной акции в Москве, собравшихся просят разойтись.

В среду вечером, 21 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на своего корреспондента с места событий, сообщило о том, что в нескольких районах Москвы проходят немногочисленные несанкционированные акции.

Отмечается, что полиция уже начала проводить задержания нарушителей правопорядка, а также просит всех собравшихся разойтись, чтобы избежать ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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