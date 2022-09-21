В Москве начались задержания участников несанкционированной акции
Полиция начала задержания на несанкционированной акции в Москве, собравшихся просят разойтись.
В среду вечером, 21 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на своего корреспондента с места событий, сообщило о том, что в нескольких районах Москвы проходят немногочисленные несанкционированные акции.
Отмечается, что полиция уже начала проводить задержания нарушителей правопорядка, а также просит всех собравшихся разойтись, чтобы избежать ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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