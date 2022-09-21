В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов, работает ПВО
Минимум четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне, в городе работает система противовоздушной обороны.
В среду, 21 сентября 2022 года, новостное агентство РИА сообщило, что в микрорайоне «ХБК» в Херсоне прогремели четыре мощных взрыва, в результате чего над местом попадания ракеты близ мостоперехода виднеется чёрный дым.
Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны. Точной информации о масштабах разрушения и количестве пострадавших от взрывов в Херсоне в настоящее время нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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