В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов, работает ПВО

Минимум четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне, в городе работает система противовоздушной обороны.

В среду, 21 сентября 2022 года, новостное агентство РИА сообщило, что в микрорайоне «ХБК» в Херсоне прогремели четыре мощных взрыва, в результате чего над местом попадания ракеты близ мостоперехода виднеется чёрный дым.

Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны. Точной информации о масштабах разрушения и количестве пострадавших от взрывов в Херсоне в настоящее время нет.