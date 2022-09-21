Энергетический кризис уже обошелся Европе почти в 500 миллиардов евро

Аналитический центр Bruegel опубликовал отчет, согласно которому правительства европейских стран выделили почти 500 млрд евро на защиту компаний и населения от быстрого подорожания электроэнергии и газа.

Согласно данному документу, Великобритания выделила на эти цели 178 млрд евро, страны Евросоюза – в общей сложности 314 млрд евро.

Максимальная сумма зафиксирована в Германии – 100,2 млрд евро. Во Франции на борьбу с энергетическим кризисом выделили 53,6 млрд евро, в Италии – 59,2 млрд евро.

Правительства оказывают финансовую поддержку, чтобы защитить предприятия и домохозяйства от высоких цен на энергоносители.

Основной причиной удорожания стало прекращение поставок российского газа в Европу. В 2022 году голландские фьючерсы на газ TTF выросли на 400%, но с тех пор цены снизились, их нынешний уровень соответствует росту на 220%.

В Великобритании установлен предельный показатель цен на отопление. В Германии миллиарды евро выделяются для поддержки энергетических компаний.

С одной стороны, такие меры увеличивают нагрузку на бюджет. С другой – помогают сдерживать инфляцию в еврозоне, которая уже составляет 9,1%.

Но аналитики BlackRock утверждают, что к началу 2023 года в Европе может начаться серьезная рецессия, а до конца года экономика может сократиться на 0,9%.