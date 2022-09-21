В Москве мужчина употреблял антибиотики, запивая их пивом, после чего был найден мертвым
Подробности смерти выясняются. Известно, что мужчина лечился антибиотиками и одновременно принимал большое количество пива.
Происшествие случилось в одном из московских общежитий в районе Ростокино.
Смерть 32-летнего мужчины наступила после того, как он принял дозу антибиотиков и запил их несколькими бутылками пива.
Ранее мужчина был доставлен в больницу, у него подозревали воспаление легких.
Когда диагноз подтвердился, больной не захотел оставаться в медицинском учреждении и отправился лечиться домой.
Ему назначили лекарства и дали рекомендации для терапевтического курса в домашних условиях. Четыре дня мужчина принимал антибиотики.
В день смерти, по рассказу соседа по комнате, больной также выпил лекарства и сверху употребил несколько бутылок пива. Мужчина лег спать.
Спустя несколько часов, соседи обратили внимание на изменившийся цвет кожи. Вызвали скорую, которая установила наступление смерти.
Опубликовано: Храмова Оксана
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