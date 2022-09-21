В Москве мужчина употреблял антибиотики, запивая их пивом, после чего был найден мертвым

Подробности смерти выясняются. Известно, что мужчина лечился антибиотиками и одновременно принимал большое количество пива.

Происшествие случилось в одном из московских общежитий в районе Ростокино.

Смерть 32-летнего мужчины наступила после того, как он принял дозу антибиотиков и запил их несколькими бутылками пива.

Ранее мужчина был доставлен в больницу, у него подозревали воспаление легких.

Когда диагноз подтвердился, больной не захотел оставаться в медицинском учреждении и отправился лечиться домой.

Ему назначили лекарства и дали рекомендации для терапевтического курса в домашних условиях. Четыре дня мужчина принимал антибиотики.

В день смерти, по рассказу соседа по комнате, больной также выпил лекарства и сверху употребил несколько бутылок пива. Мужчина лег спать.

Спустя несколько часов, соседи обратили внимание на изменившийся цвет кожи. Вызвали скорую, которая установила наступление смерти.