Ходжес: США уничтожат ЧФ России после применения ядерного оружия в Украине

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес утверждает, что США ответит военными средствами в случае решения Путина применить российское ядерное оружие в спецоперации.

Вечером 21 сентября бывший командующий вооружёнными силами стран-участниц НАТО в Европе Бен Ходжес публично заявил, что армия Соединённых Штатов уничтожит Черноморский флот военно-морских сил России в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия на территории Украины.

Примечательно, что утром среды Владимир Путин объявил о частичной воинской мобилизации в РФ, отметив, что Москва задействует весь свой военный потенциал для обороны страны, включая ядерное оружие. При этом Путин отметил, что западным недоброжелателям России не следует расценивать его слова как блеф.