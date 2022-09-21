Ходжес: США уничтожат ЧФ России после применения ядерного оружия в Украине
Бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес утверждает, что США ответит военными средствами в случае решения Путина применить российское ядерное оружие в спецоперации.
Вечером 21 сентября бывший командующий вооружёнными силами стран-участниц НАТО в Европе Бен Ходжес публично заявил, что армия Соединённых Штатов уничтожит Черноморский флот военно-морских сил России в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия на территории Украины.
Примечательно, что утром среды Владимир Путин объявил о частичной воинской мобилизации в РФ, отметив, что Москва задействует весь свой военный потенциал для обороны страны, включая ядерное оружие. При этом Путин отметил, что западным недоброжелателям России не следует расценивать его слова как блеф.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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