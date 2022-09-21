NBA предлагает вкладывать миллиарды долларов в африканских спортсменов

Мировые спортивные лидеры считают Африку перспективным рынком для спорта, но требующим огромных инвестиций.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, комиссар NBA Адам Сильвер говорил о том, что 10% игроков в высшей баскетбольной лиге имеют африканские корни.

Он отметил, что с каждым годом в Африке находят все больше перспективных спортсменов, которые будут со временем играть на высоком уровне.

Однако для этого требуются инвестиции и программы обучения. По словам Сильвера, спорт в Африке будет жизнеспособным и сможет развиваться только при условии миллиардных вложений.

Функционер уточнил, что для привлечения средств от крупных бизнесменов нужно показать, что это реальный бизнес, который со временем дает хорошую отдачу.

Сейчас в Африке запускают футбольную суперлигу, в которой будут разыграны крупные призы для 24 клубов.

Президент Конфедерации африканского футбола Патрис Мотсепе считает, что суперлига поможет привлечь в эту сферу миллиарды долларов и удержать на континенте молодых талантливых спортсменов.

Золотой медалист в беге на 100 метров с барьерами Тоби Амусан, первый чемпион мира по легкой атлетике из Нигерии, сказал, что одной из причин миграции спортсменов в Африке является отсутствие тренировочных объектов.