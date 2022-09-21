AFP: на юго-востоке Франции горит завод с ядерным топливом

Издание AFP сообщает, что в южно-восточной части Франции загорелось предприятие, на котором хранится ядерное топливо.

Вечером 21 сентября французское новостное агентство "Франс пресс" экстренно сообщило, что на юго-востоке Франции в департаменте Дром произошло крупное возгорание завода, на складах которого хранится большое количество ядерного топлива. К текущему моменту сотрудники МЧС Франции всеми силами пытаются локализовать и ликвидировать очаг возгорания.

Примечательно, что в этот же день прибывший в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсудив с ним ситуацию, сложившуюся на Запорожской АЭС в Энергодаре из-за обстрелов объекта украинскими военными. Как выяснилось к этому часу, теперь техногенной катастрофой в центре Европы угрожает не только инциденты на ЗАЭС.

Обновлено: в AFP сообщили, что пожар уже потушен и риска выброса радиации на горевшем заводе не существует.