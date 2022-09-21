В Беларуси с 22 сентября водительские права будут выдавать по-новому

Значительные изменения в закон «О дорожном движении» в Беларуси вступают в силу с 22 сентября этого года.

В Республике Беларусь, 22 сентября 2022 года, вступают в силу изменения в закон «О дорожном движении», подразумевающие под собой значительные изменения для белорусов, желающих получить водительские права.

Согласно принятым изменениям, обучающиеся в автошколах могут сдавать экзамены на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач, однако в случае успешной сдачи экзамена на права в ГАИ, водитель получит удостоверение с соответствующей пометкой, без возможности управления «механикой».