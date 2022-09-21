WSJ: мобилизованные не изменят ход спецоперации до наступления зимы
21 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что привлечённые Путиным для мобилизации россияне вряд ли смогут изменить ход спецоперации в ближайшие недели или даже месяцы.
В среду вечером американское новостное агентство The Wall Street Journal сообщило, что аналитики издания не верят в способность мобилизованных россиян изменить ход специальной военной операции армии РФ в Украине до наступления зимы, в то время как в период холодов войскам России будет труднее осуществлять наступательные действия.
По мнению команды WSJ, мобилизованные российские военные сперва будут вынуждены обучаться реальному ведению боя несколько месяцев, после чего их отправят в зону спецоперации. Иными словами, в ближайшие месяцы Россия не сможет пополнить резервы на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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