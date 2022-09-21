Греция платит субсидии от 436 евро для оплаты счетов за электроэнергию
Министр энергетики Греции Костас Скрекас заявил, что в октябре будет выплачен 1,1 млрд евро в качестве субсидий домохозяйствам и предприятия на оплату счетов за электроэнергию.
В последние месяцы цены на электроэнергию и газ в Греции существенно выросли, как и в других европейских странах.
С сентября прошлого года в стране было выделено свыше 9 млрд евро в качестве субсидий. Были приняты и другие меры, чтобы помочь фермерам, домохозяйствам, предприятиям оплачивать счета.
Скрекас сообщил, что эта политика будет продолжена с целью защиты потребителей от негативного влияния энергетической войны.
Сумма субсидии зависит от объема потребляемой электроэнергии. Так, для домохозяйств, потребляющих до 500 киловатт-часов будет доступна субсидия на 436 евро за мегаватт-час. Это около 90% от увеличения счетов.
При более высоком потреблении субсидии покрывают 70-80% расходов. А те потребители, которые сократят средний расход энергии за сутки, получат дополнительную субсидию на 50 евро за мегаватт-час.
Фермеры могут рассчитывать на помощь в размере 436 евро, предприятия с расходом энергии до 2000 киловатт-часов – на 398 евро за мегаватт-час.
Средства на субсидирование получены за счет ограничения платежей производителям электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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