Прокурор требует оштрафовать Трампа и его детей на $250 млн

Дональду Трампу, троим его детям и двум сотрудникам Trump Organization предъявили иск примерно за 200 финансовых махинаций, которые они, как утверждается, совершили за 10 лет.

Прокурор требует штрафов на общую сумму около 250 миллионов долларов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обнародовала в среду, 21 сентября обширный иск на более чем 200 страницах в связи с продолжающимся расследованием деловой практики Trump Organization, сообщает NBC News.

Джеймс обвиняет Trump Organization в завышении стоимости своей собственности при поиске банковских кредитов или занижении их, чтобы компания могла платить более низкие налоги.

Помимо Дональда Трампа, обвиняются его дети - Эрик, Иванка и Дональд-младший, а также Аллен Вайссельберг, бывший финансовый директор Trump Organization, и Джефф МакКонни, еще один давний исполнительный директор компании.

Обвинения касаются более 200 случаев мошенничества, которые произошли в течение 10 лет. Обвинение требует от Трампов штрафа в размере 250 миллионов долларов. Оно также хочет, чтобы компаниям из Нью-Йорка было запрещено кредитовать семью Трампа в течение пяти лет.