Во Франции произошёл крупный пожар на заводе с ядерным топливом
На французском заводе компании Framatome, где хранится ядерное топливо, возникло крупное возгорание.
В среду ночью, 21 сентября 2022 года, новостное агентство AFP сообщило, что на заводе компании Framatome, где хранится радиоактивный уран, на юго-востоке Франции в городе Роман-сюр-Изер возникло крупное возгорание.
Отмечается, что благодаря оперативной работе нескольких пожарных расчётов пожар на заводе с ядерным топливом удалось локализовать, исключив угрозу радиационной безопасности всего региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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