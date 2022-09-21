Во Франции произошёл крупный пожар на заводе с ядерным топливом

На французском заводе компании Framatome, где хранится ядерное топливо, возникло крупное возгорание.

В среду ночью, 21 сентября 2022 года, новостное агентство AFP сообщило, что на заводе компании Framatome, где хранится радиоактивный уран, на юго-востоке Франции в городе Роман-сюр-Изер возникло крупное возгорание.

Отмечается, что благодаря оперативной работе нескольких пожарных расчётов пожар на заводе с ядерным топливом удалось локализовать, исключив угрозу радиационной безопасности всего региона.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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