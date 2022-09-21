Звезды WNBA отказываются играть в России даже за огромные зарплаты

В перерывах между играми сезона многие звезды WNBA предпочитали играть в профессиональных лигах в России, где им платили даже больше, чем на родине.

Но сейчас ситуация изменилась из-за конфликта на Украине и ареста баскетболистки Бритни Гринер, которая остается в российской тюрьме.

Четырехкратная участница Матча звезд WNBA, бывшая напарница Гринер по российской УГМК в Екатеринбурге Бреанна Стюарт рассказала Associated Press, что ей нравилось в России.

Однако после ареста Гринер баскетболистка не планирует ехать в РФ, а заработать можно и в других местах.

Так, Стюарт будет играть в Турции за команду «Фенербахче». Ее зарплата будет шестизначной, в то время как в России она получала 1,5 млн долларов.

Не планируют играть в России и другие представители WNBA, хотя многие из них говорят о стране, как о хорошем месте.

WNBA активно распространяет информацию о Бритни Гринер и принимает меры для ее возвращения домой.

Гринер была задержана в российском аэропорту в феврале нынешнего года. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и осудили на 9 лет тюрьмы.