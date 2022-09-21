Вовремя успел: российский блогер сменил пол как раз перед объявлением в стране мобилизации
Максим Матвеев стал женщиной, теперь на фронт ему идти не придется. Операция по смене пола защитила его от мобилизации.
Тиктокер Максим Матвеев решился на операцию по смене пола в самый удобный момент. Из мужчины в женщину он превратился ровно за два дня до начала мобилизации в России.
Можно сказать - успешно "откосил".
Блогеру удалили мужской половой орган. А год назад бывший парень убрал себе кадык и прошел курс гормональной терапии, чтобы нарастить женскую грудь.
Максим Матвеев известен в соцсетях как Даша Корейка.
Операция по смене пола пришлась очень кстати: новоиспеченной Даше (бывшему Максу) удалось избежать призыва и отправки на фронт для участия в войне с Украиной.
Опубликовано: Храмова Оксана
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