Вовремя успел: российский блогер сменил пол как раз перед объявлением в стране мобилизации

Максим Матвеев стал женщиной, теперь на фронт ему идти не придется. Операция по смене пола защитила его от мобилизации.

Тиктокер Максим Матвеев решился на операцию по смене пола в самый удобный момент. Из мужчины в женщину он превратился ровно за два дня до начала мобилизации в России.

Можно сказать - успешно "откосил".

Блогеру удалили мужской половой орган. А год назад бывший парень убрал себе кадык и прошел курс гормональной терапии, чтобы нарастить женскую грудь.

Максим Матвеев известен в соцсетях как Даша Корейка.

Операция по смене пола пришлась очень кстати: новоиспеченной Даше (бывшему Максу) удалось избежать призыва и отправки на фронт для участия в войне с Украиной.