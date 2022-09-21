Рогов: Запорожье не станет объединяться с соседними областями после референдума

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил, что после референдума Запорожская область объявит независимость в существующих административных границах.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область исторически самодостаточна и не планирует объединятся с соседними областями при вхождении региона в состав Российской Федерации- об этом сообщил Рогов в эфире РБК сегодня днем.

Он также подчеркнул, что Запорожская область очень большая и даже сейчас когда она еще не полностью освобождена, она по своим размерам больше многих российских регионов, так же как и по численности населения. Отмечается, что Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России пройдут с 23 по 27 сентября