Вучич: Путин не блефует, говоря о защите России от угроз ядерным оружием

Президент Сербии Александр Вучич ответил на вопрос журналистов по поводу заявления его российского коллеги Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.

21 сентября президент Республики Сербия Александр Вучич в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax заявил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин не блефовал, когда заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты государства.

Также Вучич выразил надежду, что все стороны конфликта смогут прийти к компромиссу, что позволит наступить миру и всеми возможными способами избежать применения оружия массового поражения.