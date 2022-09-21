Вучич: Путин не блефует, говоря о защите России от угроз ядерным оружием
Президент Сербии Александр Вучич ответил на вопрос журналистов по поводу заявления его российского коллеги Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.
21 сентября президент Республики Сербия Александр Вучич в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax заявил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин не блефовал, когда заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты государства.
Также Вучич выразил надежду, что все стороны конфликта смогут прийти к компромиссу, что позволит наступить миру и всеми возможными способами избежать применения оружия массового поражения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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