На днях Китай заявил, что сделает все возможное для мирного воссоединения с Тайванем. В ответ в Тайбэе предложили Китаю не вмешиваться в будущее острова.

Представитель китайского Управления по делам Тайваня Ма Сяогуан во время пресс-конференции заявил, что КНР будет прилагать усилия для воссоединения.

Это заявление прозвучало в преддверии съезда Коммунистической партии, который запланирован на октябрь.

В Совете по материковым делам Тайваня отреагировали, отметив, что только 23-миллионное население острова вправе определять его будущее.

Представители Совета также уточнили, что Китай незаконно проводит военные учения, принимает юридические и экономические меры, чтобы попытаться надавить на народ Тайваня. Там назвали действия Пекина «отвратительными».

Китай предлагает Тайваню такую же формулу «одна страна, две системы», которая действует в Гонконге.

По политические партии Тайваня отвергают этот вариант, равно как и общественность. Особенно яко это проявилось, когда Китай ввел в Гонконге жесткий закон о национальной безопасности для подавления любых протестов.

Кроме того, в 2005 году в Китае был принят закон, который позволяет стране вести военные действия против Тайваня, если остров попытается отделиться.