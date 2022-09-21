Китай планирует мирное воссоединение с Тайванем, но Тайбэй просит не вмешиваться в его будущее
На днях Китай заявил, что сделает все возможное для мирного воссоединения с Тайванем. В ответ в Тайбэе предложили Китаю не вмешиваться в будущее острова.
Представитель китайского Управления по делам Тайваня Ма Сяогуан во время пресс-конференции заявил, что КНР будет прилагать усилия для воссоединения.
Это заявление прозвучало в преддверии съезда Коммунистической партии, который запланирован на октябрь.
В Совете по материковым делам Тайваня отреагировали, отметив, что только 23-миллионное население острова вправе определять его будущее.
Представители Совета также уточнили, что Китай незаконно проводит военные учения, принимает юридические и экономические меры, чтобы попытаться надавить на народ Тайваня. Там назвали действия Пекина «отвратительными».
Китай предлагает Тайваню такую же формулу «одна страна, две системы», которая действует в Гонконге.
По политические партии Тайваня отвергают этот вариант, равно как и общественность. Особенно яко это проявилось, когда Китай ввел в Гонконге жесткий закон о национальной безопасности для подавления любых протестов.
Кроме того, в 2005 году в Китае был принят закон, который позволяет стране вести военные действия против Тайваня, если остров попытается отделиться.
Опубликовано: Светлана Репина
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