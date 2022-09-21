Джо Байден обвинил Россию в нарушении главных принципов ООН

Президент Соединенных Штатов заявил, что России ничто не угрожало и никто не стремился к конфликту.

В ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Джо Байден обвинил Россию в нарушении главных принципов ООН.

"Сейчас Россия мобилизует еще больше солдат и организует фиктивный референдум, нарушая устав ООН", — заявил он.

Байден подчеркнул, что России никто не угрожал, не стремился к конфликту. Президент США выразил солидарность с народом Украины и заявил о необходимости продолжать давление на Россию для скорейшего прекращения боевых действий.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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