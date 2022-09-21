Китай призвал Россию уважать территориальную целостность других стран
Китай призвал к прекращению огня в российской спецоперации в Украине после того, как президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, сообщает Reuters.
Позиция, представленная официальным представителем МИД Китая Ван Вэньбинем, также призывает к началу диалога и подчеркивает необходимость уважать "территориальную целостность всех стран".
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции: "Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и учитывать интересы безопасности всех других стран".
"Все усилия, способствующие мирному разрешению кризисов, должны поддерживаться. Мы призываем заинтересованные стороны соблюдать прекращение огня, инициировать диалог и консультации и как можно скорее найти решение, которое устранит законные опасения всех сторон в области безопасности", - сказал он.
Вэньбинь подчеркнул готовность Китая сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать "играть конструктивную роль в облегчении ситуации".
Агентство AFP напоминает, что с аналогичной позицией МИД КНР выступил на прошлой неделе, когда представитель министерства Мао Нин заявил, что Пекин призывает все заинтересованные стороны к установлению режима прекращения огня путем диалога и переговоров.
В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, в которой, как ожидается, коснется 300 тысяч человек. В свою очередь, во вторник Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы за отказ от явки на военную службу, а также за дезертирство и отказ подчиниться приказу.
Опубликовано: Николай Скира
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