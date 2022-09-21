Президент Турции встретился с премьер-министром Израиля в первый раз за 14 лет
Премьер-министр Израиля Яир Лапид встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств не общались в течение 14 лет.
Встреча состоялась во время Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке и стала признаком потепления отношений между государствами.
Яир Лапид выразил одобрение по поводу восстановления дипломатических связей и назначения нового израильского посла в Турции.
Израильский премьер также поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в области разведки, которое помогло предотвратить теракты со стороны Ирана.
Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Эрдоган заявил о заинтересованности Турции в использовании израильских месторождений газа в Средиземном море.
В свое время Израиль и Турция были близкими союзниками. Но в 2010 году израильские военные атаковали флотилию, которая везла в Газу гуманитарную помощь.
Тогда погибли 9 активистов из Турции, после чего послы обеих стран были отозваны. В свою очередь Израиль обвиняет Турцию в том, что она принимает у себя членов палестинского исламистского движения ХАМАС.
Обмен послами был восстановлен только после мартовского визита президента Израиля Исаака Герцога в Турцию.
Опубликовано: Светлана Репина
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