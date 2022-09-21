США пообещали уничтожить Черноморский флот, в случае применения ядерной бомбы на Украине
Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, США уничтожат Черноморский флот, если Россия применит ядерное оружие на Украине.
21 сентября британская газета-таблоид Daily Mail, ссылаясь на заявление бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, сообщило о том, что Соединённые Штаты уничтожат Черноморский флот, если Российская Федерация использует ядерное оружие на Украине.
Однако Ходжес отметил, что считает маловероятным такой сюжет развития событий в ходе специальной военной операции России на Украине, но также подчеркнул, что в случае применения оружия массового поражения, реакция Байдена будет «быстрой и жёсткой».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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