США пообещали уничтожить Черноморский флот, в случае применения ядерной бомбы на Украине

Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, США уничтожат Черноморский флот, если Россия применит ядерное оружие на Украине.

21 сентября британская газета-таблоид Daily Mail, ссылаясь на заявление бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, сообщило о том, что Соединённые Штаты уничтожат Черноморский флот, если Российская Федерация использует ядерное оружие на Украине.

Однако Ходжес отметил, что считает маловероятным такой сюжет развития событий в ходе специальной военной операции России на Украине, но также подчеркнул, что в случае применения оружия массового поражения, реакция Байдена будет «быстрой и жёсткой».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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