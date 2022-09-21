Собчак высказалась о своей эмиграции в Израиль
В СМИ появилась информация, будто телеведущая вместе с мужем и ребенком намерена эмигрировать.
Пользователи Сети заподозрили Ксению Собчак в том, что она вместе с сыном Платоном и с мужем Константином Богомоловым планирует эмигрировать в Израиль, сообщает СтарХит.
Нашлись "очевидцы", которые якобы видели 40-летнюю блондинку в посольстве Израиля.
Журналистка отмалчиваться не стала, и в связи с этим сделала заявление.
«Видимо, я должна регулярно комментировать слухи об отъезде в Израиль. Примерно раз в 2 месяца. Еще раз скажу: я в России, со своей Родиной. В горе и в радости, как говорится. Тут сын ходит в школу, я хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — рассказала звезда.
Издание отмечает, что Ксения в последнее время все чаще напоминает о себе в публичном пространстве, и посещает светские мероприятия,
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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